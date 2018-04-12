В Каневском районе поймали браконьера с полной лодкой рыбы

Факт незаконной добычи водных биоресурсов выявили в апреле полицейские во время рейда.

Они заметили мужчину, который ловил рыбу на одной из местных рек. В лодке 68-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 300 единиц свежевыловленной рыбы различных пород.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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