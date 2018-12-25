Сообщение о возгорании дома на улице Советской на хуторе Красный Очаг поступило в МЧС 24 декабря около 21:00.

По данным следствия, соседи заметили, что из окон дома идет дым и вызвали пожарных. После того, как сотрудники МЧС локализовали пожар, обнаружили тела 56-летнего мужчины и его 59-летней супруги. Тела осмотрели, каких-либо внешних признаков умышленного преступления не обнаружили. В качестве одной из версий возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту гибели людей в пожаре начали проводить доследственную проверку. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следствие устанавливает причины и обстоятельства возникновения пожара, а также очаг возгорания.

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