В Каневском районе прошел этап конкурса «Во славу Кубани, на благо России». Фото

Районный этап IV краевого фестиваля-конкурса народного художественного творчества состоялся 1 декабря.
Перед концертом гостей ожидала тематическая выставка декоративно-прикладного искусства.
В рамках конкурсной программы выступили лучшие творческие коллективы района: хореографические, вокальные ансамбли, солисты, чтецы Домов культуры, учебных заведений, предприятий и организаций.
Следующие муниципальные этапы конкурса «Во славу Кубани, на благо России» пройдут 7 декабря в Абинском районе, 8 декабря в Гулькевичском и Усть-Лабинском районах, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
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