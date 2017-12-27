В Каневском районе студенты помогли задержать подозреваемого в поджоге машины

С сообщением о поджоге автомобиля в дежурную часть отдела МВД России по Каневскому району обратился местный житель.

Злоумышленника остановили очевидцы — студенты местного колледжа. Они удерживали его до приезда сотрудников полиции. Молодые люди попробовали также потушить автомобиль.

Задержанного доставили в отдел полиции, где установили его личность. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель.

Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

За проявленную бдительность и оказанную помощь полицейским в задержании подозреваемого от имени начальника отдела МВД России по Каневскому району студентам вручили благодарственные письма, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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