В Каневском районе треть всех товаров и услуг производит малый бизнес

Там уже второй год работает муниципальный Центр поддержки предпринимателей. Владельцы своего дела получают бесплатные консультации, участвуют в семинарах и конференциях.

Всего в районе трудятся больше 4 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Достаточно большое количество предпринимателей Каневского района обращается в центр поддержки. Мы оказываем услуги по автоматизации учетных систем, помогаем в подготовке бухгалтерской, налоговой отчетности, консультируем относительно работы программы 1С, онлайн-касс, которые сейчас актуальны», — рассказал руководитель муниципального Центра поддержки предпринимателей Каневского района Андрей Дрогайцев.

Также при администрации создан совет по предпринимательству, который возглавляет глава района. На нем рассматривают актуальные вопросы развития бизнеса.

В рамках реализации плана мероприятий содействия импортозамещению в агропромышленном комплексе Краснодарского края на территории Каневского района уже работают приемно-распределительные пункты для хранения овощей. С их помощью местные фермеры могут реализовать произведенную продукцию. Также предприниматели участвуют в федеральной программе развития сельских территорий и возводят новые жилые дома. Большой вклад в развитие района вносит малый бизнес, представителями которого ежегодно строится более десятка объектов коммерческой недвижимости. Это магазины и СТО, парикмахерские и склады для хранения сельскохозяйственной продукции.

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