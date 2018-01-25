В Каневском районе у браконьера изъяли восемь мешков рыбы

Подозреваемого в незаконной добыче биоресурсов задержали.

Полицейские во время проверки остановили автомобиль 54-летнего местного жителя на одной из дорог Каневского района. При осмотре машины правоохранители обнаружили и изъяли жаберные сети и восемь мешков свежевыловленной рыбы. В них было около 350 рыб пород пеленгас, тарань и судак. Общий ущерб составил более 15 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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