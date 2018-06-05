В Каневском районе утонул 15-летний подросток

Трагедия произошла 2 июня в поселке Кубанская Степь.
Информация о случившемся поступила на пульт оперативного дежурного ЕДДС в 14:02. В 15:55 спасатели обнаружили погибшего юношу 2002 года рождения и извлекли из воды.
С начала года на местных водоемах произошло два трагических случая, повлекших гибель людей. Основной причиной гибели на водоемах остается пренебрежение правилами безопасности, сообщает пресс-служба администрации Каневского района.
По версии следствия, днем 2 июня юноша с друзьями пошел купаться и утонул в искусственном пруду в районе улицы Фестивальной.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства гибели подростка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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