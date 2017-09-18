В Каневском районе заложили камень в основание нового храма

Церемония состоялась в сентябре в строящемся храме Покрова Пресвятой Богородицы станицы Новоминской.

В мероприятии участвовали настоятели храмов Каневского района, епископ Ейский и Тимашевский Герман, руководитель муниципалитета Александр Герасименко и глава поселения Александр Плахутин.

Верующие сохранили у себя дома три кирпича старого храма, возведенного в 1906 году и разрушенного в период богоборчества.

Настоятель храма протоиерей Андрей Нестеренко выразил уверенность в том, что строительство завершится в ближайшие годы благодаря усилиям и помощи прихожан, пишут «Каневские зори».

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