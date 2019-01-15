ДТП произошло 14 января в 16:15 в станице Каневской.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-211540 на нерегулируемом перекрестке выезжала с второстепенной дороги и не пропустила рейсовый автобус ПАЗ. На высокой скорости отечественная легковушка врезалась в автобус, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля получили травмы, их госпитализировали. На момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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