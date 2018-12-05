В Каневском районе женщину посадили на девять лет за убийство сожителя

Преступление произошло 11 августа в одном из домов в станице Новоминской. В декабре по делу суд вынес приговор.

Следствие и суд установили, что 32-летняя женщина и 28-летний мужчина дома выпивали алкогольные напитки. В ходе застолья они поссорились, женщина взяла кухонный нож и один раз ударила им сожителя в шею. Мужчина от полученного ранения скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После этого злоумышленница позвонила знакомому и рассказала о произошедшем. Тот вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие медики констатировали смерть из-за острой массивной кровопотери.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд признал подсудимую виновной. Ей назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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