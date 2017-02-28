В Каневской в загоревшихся после ДТП «жигулях» пострадал пенсионер

В Каневском районе 27 февраля столкнулись два автомобиля, один человек пострадал.

Видеозапись горящего на дороге автомобился в социальные сети выложили очевидцы происшествия.

Авария произошла около 16:00 на одной из улиц станицы Каневской. По предварительным данным, 79-летний мужчина за рулем ВАЗ-2101 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся Nissan Primera. От удара «жигули» загорелись.

В результате происшествия 79-летний водитель отечественного автомобиля с травмами был госпитализирован, машина выгорела полностью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Между Каневской и Стародеревянковской буквально менее часа назад сгорел автомобиль. За видео спасибо @browstudio_kanevskaya

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Фев 27 2017 в 7:54 PST

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