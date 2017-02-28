В Каневской в загоревшихся после ДТП «жигулях» пострадал пенсионер

В Каневском районе 27 февраля столкнулись два автомобиля, один человек пострадал.
Видеозапись горящего на дороге автомобился в социальные сети выложили очевидцы происшествия.
Авария произошла около 16:00 на одной из улиц станицы Каневской. По предварительным данным, 79-летний мужчина за рулем ВАЗ-2101 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся Nissan Primera. От удара «жигули» загорелись.
В результате происшествия 79-летний водитель отечественного автомобиля с травмами был госпитализирован, машина выгорела полностью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Между Каневской и Стародеревянковской буквально менее часа назад сгорел автомобиль. За видео спасибо @browstudio_kanevskaya