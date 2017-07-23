В Карачаево-Черкесии наградили бойца Рогвардии за спасение тонущего ребенка в Сочи

Благодарность и подарок офицеру вручил президент республики Рашид Темрезов.

В июне сотрудник специального отряда быстрого реагирования отдела Росгвардии по Карачаево-Черкесии во время служебной командировки охранял общественный порядок в районе Имеретинской набережной Сочи. Он стал свидетелем несчастного случая на воде и первым пришел на помощь ребенку, тонувшему в море.

Темрезов поблагодарил офицера за решительные действия, неравнодушие и отзывчивость. Глава республики отметил, что в региональном отделе Росгвардии служат подготовленные бойцы. Они смогут выполнить все поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности граждан и защите интересов государства, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адлерском районе 15 июня на набережной в районе Имеретинской низменности офицер Росгвардии обратил внимание на бегущего к морю мужчину. Внешний вид мужчины отличался от отдыхающих деловым стилем одежды. Сотрудник Росгвардии предположил, что кто-то нуждается в помощи и двинулся следом.

Вернуться на ленту

Источник