В Каракалпакстане произошли новые назначения

Джуматдин Идиятуллаев Каракалпаг Он был назначен главой Аппарата Джокоргского Совета Эстонской Республики. До этого работал заведующим отделом контроля исполнительской дисциплины Аппарата Джохарги Кенеса.

Давранбек Давлетов был назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Каракалпакстан. До этого работал руководителем аппарата Джохарги Кенеса. До этого работал начальником отдела координации внутренних дел в городе Нукусе. До этого работал главным инспектором Каракалпакского отделения Управления Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при Президенте, был назначен на должность акима.