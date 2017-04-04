В Карелии вынесли приговор фельдшеру, скрывшей звонок от тонущих на Сямозере детей

В Карелии в апреле суд вынес приговор фельдшеру, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей в июне 2016 года.

Следствие и суд установили, что 18 июня 2016 года в 15:12 на пульт станции скорой медицинской помощи ГУБЗ «Суоярвская ЦРБ» поступил звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории озера Сямозеро. На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как на фоне криков детей он просил о помощи. Фельдшер в грубой форме перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен в полицию, после чего она прервала разговор. Ребенок попытался переспросить у женщины, но в ответ раздались короткие гудки.

Следователи установили, что разрыв связи произошел со стороны диспетчерской, то есть женщина сама положила трубку. В это время на расстоянии 100 км от места трагедии находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности для выхода в озеро для спасательной операции. Таким образом, спасение детей могло начаться на 18 часов раньше, если бы сигнал поступил вовремя.

При этом фельдшер, получившая звонок от девочки, не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт поступления сигнала, не доложила о нем руководителю и не отразила в журнале регистрации вызовов. Спасательная операция началась утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила местным жителям о произошедшем.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора фельдшеру отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» Ирине Щербаковой. Ее признали виновной в халатности и назначили три года колонии поселения с отсрочкой приговора до достижения 14-летнего возраста дочерью осужденной, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Карелии 18 июня 2016 года во время похода по Сямозеру перевернулись и затонули две лодки. В составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых.

По данным СКР, 14 детей утонули. Тело последнего ребенка нашли 26 июня. Главное следственное управление СК России в декабре 2016 года предъявило обвинение фигурантам уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии. По результатам расследования собственнику и директору лагеря Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову и инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 и ст. 125 УК РФ.

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