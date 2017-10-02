В Каталонии во время референдума пострадали около 1 тыс. человек

Во время столкновения 1 октября пострадали также более 400 сотрудников правоохранительных органов.

«Около 1 тыс. человек обратились за медицинской помощью», — написала в Twitter мэр Барселоны Ада Колау. По ее словам, председатель правительства Мариано Рахой и вице-премьер, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария «не могут продолжать игнорировать реальность». Она также обратила внимание на «неоправданную полицейскую жестокость» в ходе голосования.

Ранее в департаменте здравоохранения автономной области сообщали о 893 пострадавших. По данным МВД Испании, травмы разной степени тяжести также получил 431 сотрудник национальной полиции и гражданской гвардии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Генеральном консульстве России в Барселоне сообщили, что российские граждане не обращались за помощью в связи со столкновениями полиции и сторонников референдума о независимости Каталонии, который проходил 1 октября в регионе.

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