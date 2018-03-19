В Кавказском биосферном заповеднике бурые медведи вышли из спячки

Лесничие зафиксировали их следы на снежных тропах. Животные либо проснулись от голода, либо так и не заходили в берлогу зимой.

«Медведи просыпаются обычно все вместе. Медведицы выходят из берлоги первыми, малыши сначала еще остаются, а затем осматривают прилегающую территорию, осваиваются», — рассказал госинспектор Лагонакского лесничества Кавказского биосферного заповедника Алексей Жуков.

Чтобы засечь хищных обитателей плато Лагонаки, которых примерно 450, лесничие ставят фотоловушки, в которые иногда попадают группы медведей.

Сейчас им приходится питаться прошлогодней листвой, травой и кореньями, а еще животные залезают в мусорные баки. Копошиться в отходах медведи стараются в отсутствии людей: они и сами туристов побаиваются. Но, как говорят, специалисты, если вы встретитесь с хищником один на один, лучше не делать резких движений, и тем более нельзя пытаться гладить или фотографировать животное, нужно постараться спокойно уйти.

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