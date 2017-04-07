В Кавказском и Новопокровском районах запустили новые котельные

В Кавказском и Новопокровском районах Краснодарского края в апреле запустили новые котельные.

Их построили в кратчайшие сроки. Старые уже полностью выработали свой ресурс, оборудование пришло в негодность. Решение о строительстве было принято в прошлом году, когда губернатор Вениамин Кондратьев во время рабочих поездок по районам побывал на объектах теплоснабжения.

Строительство в станице Кавказской обошлось в 29 млн рублей. Деньги были выделены из краевого и местного бюджетов. Объект будет обеспечивать теплом 14 многоквартирных жилых домов, детский сад, общеобразовательную и спортивную школы, а также больницу.

Радовались новой котельной и жители поселка Кубанского Новопокровского района. Там тепло бесперебойно будет поступать в сельский Дом культуры и среднюю школу № 3. Котельные работают в автоматическом режиме. Современное оборудование позволяет уменьшить потребление как газа, так и электричества.

«Мы теперь в значительной степени снизили риски по возможным аварийным ситуациям в отрасли теплоснабжения в этих двух районах. Несомненно, это серьезная веха, это показатель того, что на сегодняшний день идет модернизация теплоэнергетического комплекса и выполняются поручения губернатора», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Ежегодно в рамках краевой программы по модернизации систем теплоснабжения из краевого бюджета выделяют 120 млн рублей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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