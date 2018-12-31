В полицию обратился работник предприятия в станице Казанской с заявлением о нападении.

Мужчина рассказал, что днем четверо мужчин в вязаных шапках с прорезями для глаз ворвались в помещение, угрожая обрезом, отобрали 9 тыс. 550 рублей и уехали на машине, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили маршрут передвижения грабителей, а затем их личности и место проживания. Всех четверых задержали в доме в доме одного из подозреваемых, один из мужчин пытался спрятаться от полиции в подвале. Злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двое из них были судимы. В доме правоохранители нашли охотничий обрез.

В отделе полиции выяснилось, что задержанные причастны еще к двум ограблениям магазинов. Они признались, что похищенные деньги делили, а потом тратили на свои нужды.

Против грабителей возбудили уголовное дело. За разбой им грозит до десяти лет лишения свободы.

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