В Кавказском районе до конца года откроют мельничный комплекс

Общий объем инвестиций в проект составил 200 млн рублей.

В станице Кавказской уже построили здание мельницы и необходимую инженерную инфраструктуру, закупили современное технологическое оборудование. На объекте проводят пуско-наладочные работы.

Планируется, что мельница будет производить до 300 т муки в сутки. Предприятие будет производить муку высшего и первого сортов, манную крупу и отруби в гранулах.

Проект позволит создать 50 новых рабочих мест. Ожидается, что комплекс сдадут в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

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