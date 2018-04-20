В Кавказском районе экс-полицейского обвинили в покушении на мошенничество

Злоумышленника задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в январе 2018 года старший участковый уполномоченный полиции был осведомлен об уголовном деле по факту обнаружения в доме одного из местных жителей наркотиков. Зная о том, что сотрудники полиции намереваются проверить хозяина дома, участковый встретился с мужчиной и сообщил, что за деньги может помочь ему избежать уголовной ответственности. Мужчина согласился, однако сообщил об этом в следственный комитет. В феврале заявитель встретился с участковым в Кропоткине и передал 190 тыс. рублей. Дальнейшие действия злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено проведение служебной проверки. Полицейский 22 февраля был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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