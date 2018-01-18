В Кавказском районе инвестор провел реконструкцию и закупил скот для молочной фермы

Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей.

Соглашение о реализации проекта на территории Мирского сельского поселения подписали на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» между администрацией муниципалитета и ООО «Золотой Колос».

В настоящее время инвестор провел реконструкцию двух корпусов бывшей свино-товарной фермы, приобрел автоматизированую линию по кормлению крупного рогатого скота, построил два склада с оборудованием для хранения кормов, подъездные пути, элеватор для хранения зерна, закупил 100 голов крупного рогатого скота на откорм.

Планируется, что мощность фермы составит 1 тыс. голов КРС и 3 тыс. голов молодняка на откорм. Также там планируют установить кормовые силосы общей мощностью 15 тыс. т.

Реализация проекта позволит создать в районе 25 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию предполагается в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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