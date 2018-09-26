В Кавказском районе из двух большегрузов изъяли 50 тонн спирта

Полицейские выявили факт нарушения правил перевозки опасных грузов.

Сотрудники ГАИ по Кавказскому району совместно с оперативниками УЭБ и ПК краевого ГУ МВД остановили для проверки документов два грузовых автомобиля под управлением 40-летнего уроженца Пермского края и 49-летнего приезжего из Волгоградской области. Тягачи осмотрели, в них обнаружили пластиковые емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом более 50 тыс. л. Конструкции грузовиков не соответствовали требованиям правил перевозки опасных грузов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении водителей составили административные протоколы о нарушении правил перевозки опасных грузов. На грузовики наложили арест до устранения нарушений, образцы изъятой жидкости направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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