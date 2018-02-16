В Кавказском районе изъяли 2 тыс. бутылок нелегального алкоголя

Общий объем изъятого алкоголя составил почти 6 тыс. л.

Полицейские на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин остановили автомобиль под управлением жителя Республики Северная Осетия — Алания. В машине обнаружили 1,2 тыс. бутылок водки под маркой известного российского производителя, а также более 1 тыс. емкостей объемом 5 л со спиртосодержащей жидкостью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Документы на перевозимую продукцию водитель не предъявил. По заключению экспертов, алкоголь является спиртосодержащей жидкостью кустарного производства и не соответствует требованиям ГОСТа. В полимерных бутылках также перевозилась жидкость с содержанием этилового спирта, в которой были обнаружены примеси метанола.

Возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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