В Кавказском районе ливень уничтожил посевы

Сильный дождь 21 мая обрушился на Краснодарский край. Некоторым районам он причинил ущерб.

В Краснодаре образовались серьезные лужи, которые с трудом преодолевают автомобили. Колеса машин почти полностью уходят под воду. Могут быть затоплены и дворы частных домов. Дождь может лить до конца суток.

В Кавказском районе ливень затопил угодья двух крупных хозяйств. Вода с корнем вымыла посевы, а сильный ветер повалил молодые колосья. Местные власти озвучили предварительный ущерб. Непогода уничтожила десятую часть будущего урожая одного из агропредприятий. Поля весь день обследовала специальная комиссия.

«После этих осадков в общей сложности отмечается до 300 га полегания озимой пшеницы и ячменя. Также отмечено смывание озимой пшеницы, подсолнечника и кукурузы — порядка 5-6 га по каждой культуре», — сказал заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Кавказского района Сергей Доленко.

Залило дождем и Кропоткин. Всего за час небо опрокинуло столько воды, сколько в норме обычно выпадает за двое суток. Потоки бушевали в частных подворьях, затопило несколько гаражей и подвалов. Посреди города в лужах тонули автомобили.

Водитель инкассаторской машины попытался выехать из воды, но двигатель заглох в районе Восточного тоннеля. Сотрудникам банков покидать салон во время ЧП запрещено, поэтому помощи спасателей бригада дожидалась в окружении дождевой воды.

Всю ночь и почти весь сегодняшний день в Кропоткине работала водооткачивающая техника, коммунальщики расчистили дороги от грязи и ила.

Дождливая погода сохранится на Кубани всю неделю. Виной тому — циклон, который кружит над Черным морем.

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