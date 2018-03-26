В Кавказском районе мужчина украл гитару и мобильник у слепого прохожего

Полицейские задержали подозреваемого в грабеже спустя 1,5 часа после происшествия.

Незрячий мужчина обратился в полицию с сообщением о нападении. Прибывшим на место происшествия сотрудникам потерпевший пояснил, что находился на улице, когда на него напал неизвестный, похитил гитару, мобильный телефон и скрылся.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого преступника. В течение 1,5 часов 27-летний мужчина был задержан по месту его проживания.

При осмотре дома задержанного обнаружили похищенное имущество. Телефон и гитару вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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