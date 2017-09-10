В Кавказском районе открыли избирательный участок имени Героя СССР

В этом году в крае впервые открылись участки, которые носят имена героев или выдающихся деятелей Кубани.

Всего их почти 70. Один из таких сегодня развернулся в краснодарской филармонии. Он назван в честь артиста Советского Союза Григория Пономаренко. Всех гостей там встречали народными песнями. По отрывному талону проголосовала и художественный руководитель филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко.

Еще один именной участок открылся в Кропоткине в одной из общеобразовательных школ — он назван в честь Героя Советского Союза Сергея Целых. В ряды Красной армии он попал в 1942 году, а уже в 1944-м в звании гвардии капитана сражался в Молдавии, в бою за расширение плацдарма. «Золотую звезду» герой получил посмертно.

«Придут родители с детьми, внуками. И дети сегодня смогут не только понять, что важно приходить на выборы, но и ознакомиться с историей своего города, историей Краснодарского края», — сказал председатель территориальной избирательной комиссии «Кропоткинская» Александр Эрфурт.

Сергей Целых был родом из Кропоткина и учился в этой школе, которая также носит его имя.

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