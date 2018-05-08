В Кавказском районе открыли памятник в честь военных и гражданских медиков

Его установили в центральной районной больнице в станице Кавказской.

На открытии памятника 8 мая вспоминали подвиги медиков Великой Отечественной войны. Скульптура — это медсестра, помогающая раненому солдату.

Одной из них в годы войны была Мария Зайцева. Она более двух месяцев работала в госпитале, а после войны — 26 лет в местной больнице.

«У меня три сына, и всем им я каждый раз рассказываю, как мы в войну жили, как мы работали, как в госпитале были. Мы всегда знали и думали, что обязательно победим», — рассказала ветеран Великой Отечественной войны Мария Зайцева.

После открытия к монументу возложили цветы и венки.

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