В Кавказском районе парень до смерти избил отца

Несовершеннолетнего жителя станицы Казанской обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда своему 49-летнему отцу, повлекшего его смерть.

Родственники жили раздельно в одной станице. По версии следствия, мужчина и его супруга — мать 17-летнего юноши — поссорились.

Вечером 20 февраля молодой человек пришел к дому отца, чтобы поговорить. Между ними произошел конфликт, парень избил отца. Пострадавший выбежал на улицу, но молодой человек догнал его и продолжил избивать деревянной палкой, тяпкой и стеклянными бутылками. После этого злоумышленник занес отца в дом и остался у него ночевать, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Утром он проверил, что отец жив, и ушел. Мужчину без признаков жизни 22 февраля обнаружила супруга и сообщила об этом в полицию. Смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый задержан. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

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