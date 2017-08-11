В Кавказском районе парень с игрушечным пистолетом ограбил таксиста

Возбудили уголовное дело о разбое.

В полицию позвонил местный житель и рассказал, что работает таксистом, накануне ночью принял заказ из станицы Кавказской в Кропоткин. Приехав на место, пассажир поднялся в свою квартиру, якобы, за деньгами. Вернувшись, он попросил отвезти его в кафе. Возле заведения пассажир потребовал у таксиста деньги, при этом угрожал ему предметом, похожим на пистолет. Водитель отдал злоумышленнику всю дневную выручку, после этого тот скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Нападавшим оказался 24-летний ранее судимый житель Кропоткина. В полиции он сознался в преступлении и указал место, куда выбросил орудие преступления — игрушечный пистолет.

Возбудили уголовное дело о разбое. Ведется следствие. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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