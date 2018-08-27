В Кавказском районе парень украл из съемной квартиры мебель и посуду

Имущество он вывозил в квартиру своей матери и продавал.

В полицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже имущества из квартиры, которую она сдает в аренду.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 23-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Установили, что молодой человек жил в съемной квартире и вывозил из нее мебель, бытовую технику, посуду и другое имущество в дом своей матери, а затем продавал. Общая сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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