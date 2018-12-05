В Кавказском районе появился новый парк

В программу «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году вошло Лосевское сельское поселение.

Благоустроенную парковую зону открыли в центре хутора Степного. В населенном пункте, где проживает около 1 тыс. человек, такой объект появился впервые.

На создание парка муниципалитет получил 6,3 млн рублей. В новом сквере установили две детские игровые площадки, скамейки, фонари, провели освещение, уложили тротуарную плитку.

В 2017 году в Кавказском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» были реализованы три проекта по благоустройству общественных зон Кропоткина. В городе создали сквер в честь 80-летия образования Краснодарского края на Красной, реконструировали фонтан на Привокзальной площади и установили спортивную площадку в переулке Колхозном. По этой же программе муниципалитет привел в порядок шесть дворов многоквартирных домов.

В 2018 году на реализацию приоритетного федерального проекта в Краснодарском крае выделен 1 млрд 520 млн рублей. На 2019 год предусмотрен такой же объем средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани планируют увеличить количество зеленых зон. Об этом 25 июня заявил губернатор.

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