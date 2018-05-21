В Кавказском районе ушла под воду инкассаторская машина

Инкассаторы проезжали лужу в районе Восточного туннеля в Кропоткине, но заглохли в воде.

Автомобиль с вооруженными охранниками ушел под воду, однако инкассаторы отказались эвакуироваться до прибытия спасателей. Согласно инструкции, им запрещено покидать автомобиль с деньгами.

Видеоролик выложили в Instagram очевидцы. Бронированная машина увязла в грязи, вода прибывала.

Внутри салона были двое мужчин. Спустя некоторое время прибыли спасатели и транспортировали автомобиль вместе с работниками на сушу.

Инкассаторы не пострадали. Деньги также остались в сохранности, сообщает телеканал «360».

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