В Кавказском районе в ДТП погибли три человека

Столкновение двух легковых автомобилей произошло 16 октября на 31-м километре дороги Тбилисская — Кропоткин.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть около 18:50. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 46-летней женщины.

В результате водитель ВАЗ-2110, 26-летняя пассажирка ВАЗ-2110 и 27-летняя пассажирка «Лады Приора» от полученных травм скончались на месте. Водитель «Приоры» и его 19-летний пассажир госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудники ДПС регулируют движение транспорта.

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