В Кавказском районе в ДТП с иномаркой и «газелью» погибли трое

Авария случилась на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин 8 июля около 18:30.

ДТП произошло на территории Кавказского района, не доезжая несколько метров до Тбилисского района.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Skoda не убедился в безопасности маневра обгона и столкнулся с «газелью», которая ехала во встречном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии на месте погибли водители обеих машин, а также 61-летняя женщина — пассажир иномарки. Еще одного пассажира автомобиля Skoda — 13-летнего мальчика — госпитализировали с травмами.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

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