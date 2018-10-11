В Кавказском районе в ДТП с участием четырех грузовиков погибли два человека

Авария произошла 11 октября около 13:00 на 114-м километре трассы Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 57-летний водитель грузового автомобиля Iveco выехал на встречную полосу и влобовую столкнулся с КамАЗом под управлением 30-летнего водителя. От удара Iveco перевернулся и по инерции столкнулся с грузовым автомобилем Scania, а КамАЗ — с другим КамАЗом.

В результате ДТП водители Iveco и первого КамАЗа от полученных травм скончались на месте, а 49-летний водитель второго КамАЗа с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сотрудники ДПС регулируют движение автотранспорта, чтобы минимизировать заторовую ситуацию на трассе.

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