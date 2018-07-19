В Кавказском районе заменят кровли нескольких многоэтажек

Процесс контролирует краевой Фонд капитального ремонта.

В Кропоткине уже поменяли крышу жилой пятиэтажки на улице Красной, перекрытия там давно сгнили. Жители ждали, когда снимут дырявую крышу и установят новую, почти 50 лет.

«В Кавказском районе около 56 домов уже отремонтированы за два года. Капитальный ремонт — это социально значимый проект, он придет в дом каждого собственника, и каждый собственник, живущий в Кавказском районе, будет жить в отремонтированных, комфортных домах», — сказал начальник 11-го отдела Фонда капитального ремонта Краснодарского края Сергей Азарян.

Скоро обновят кровлю в еще трех многоэтажках Кропоткина. В следующем году в районе заменят лифты, которые перевозят людей более 25 лет.

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