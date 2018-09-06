В Кавказском районе женщина убила ножом спящего бывшего супруга

Убийство произошло в станице Кавказской днем 5 сентября.

По версии следствия, 47-летняя местная жительница находилась со своим 56-летним мужем в разводе. При этом они продолжали жить вместе.

Днем 5 сентября она подошла к спящему мужчине и ударила его кухонным ножом в шею. После этого женщина позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Потерпевший скончался до приезда медиков.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали. Рассматривается вопрос о ее заключении под стражу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Устанавливают обстоятельства и мотив преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.

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