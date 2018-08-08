В Кавказском районе женщина ударила ножом в грудь сожителя

Мужчина умер, жительнице Кропоткина предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 2 августа сожители находились дома в Кропоткине, где распивали алкоголь. Между ними возник конфликт, 40-летняя женщина ударила мужчину в грудь кухонным ножом. По словам обвиняемой, осознав произошедшее, она начала оказывать пострадавшему помощь. От госпитализации потерпевший отказался и лег спать. Утром все же мужчину доставили в больницу, но несмотря на оказанную помощь, он скончался спустя два дня, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник