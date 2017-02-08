В Кавказском районе на скользкой дороге фуру выбросило на обочину

В Кавказском районе 8 февраля водитель фуры не смог удержать машину с прицепом на скользкой дороге.

Длинномер занесло и выбросило на обочину. Фура чудом не задела других участников движения.

Ночью в Кавказском, Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире прошел ледяной дождь. Автомобильные трассы покрылись толстым скользким настилом. Низкие температуры там сохранятся весь день. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем.

Морозы, обледенение и штормовой ветер обещают синоптики на всей территории Кубани. В северных районах ночью столбики термометров опустились до -12 °C.

В Новороссийске накануне начали готовиться к усилению ветра. Там метеорологи прогнозировали порывы до 38 м/с — это уже ураганный ветер. Все экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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