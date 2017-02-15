В Кавказском районе в ДТП легковушку разорвало пополам

В Кавказском районе 14 февраля в ДТП один человек погиб, один пострадал.

Авария произошла около 21:00 на одном из перекрестков хутора Лосево. По предварительным данным, 32-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen Transporter по второстепенной дороге, не уступил право проезда ВАЗ-11113 и столкнулся с ним.

В результате ДТП 26-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм погиб на месте, водитель иномарки с травмами был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП в полиции проводят проверку.

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