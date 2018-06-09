В Кавказском заповеднике 8 июня открыли три маршрута

Туристов приглашают на маршруты № 2 «Через приют Водопадный к Черному морю», № 5 «Вокруг горы Фишт», № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю».

Маршрут № 13 «На Ачипсинские водопады» открыт частично на участке урочищо Рыбино — смотровая площадка Скалистая — озеро Зеркальное, сообщает пресс-служба заповедника.

Для посещения заповедника нужно оформить пропуск. Это можно сделать на кордонах или в офисе заповедника в Адлере в рабочее время.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 июня в Кавказском заповеднике открылись три маршрута: № 1 «КПП «Узуруб» — приют Фишт — КПП «Ручей Белый», № 3 «Через горы к Черному морю, через приют Фишт» и № 9 «Урочище Энгельмановы Поляны — озеро Кардывач».

Маршруты на всем протяжении проверили на безопасность и подготовили к началу сезона. Госинспекторы дежурят и отслеживают передвижение, соблюдение правил заповедника, проверяют наличие необходимых документов.

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