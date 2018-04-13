В Кавказском заповеднике из-за потепления закрыли маршрут «На альпийские луга»

С 11 апреля он закрыт на всем протяжении кроме территории кордона Пслух.

Также с 11 апреля официально открыли маршруты «На Ачипсинские водопады» на участке урочище Рыбино — купель на реке Бешенка, «По долине реки Ачипсе» и «Красная Поляна — Медовеевка», сообщает пресс-служба заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кавказский заповедник рекордно рано прилетели птицы. Ученые отмечают, что смещение сроков прилета наблюдается ежегодно для многих видов птиц и связано с глобальным потеплением.

В Сочи в связи с потеплением закрыли часть горнолыжных трасс. Трассы на склоне «Лаура» горнолыжного курорта «Газпром» перестали работать с 8 апреля. При этом трассы на склоне «Альпика» будут работать еще в течение месяца.

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