В Кавказском заповеднике изменили маршрут Красная Поляна — Медовеевка

19 апреля в 17:58

Для посещения с 18 апреля открыли участок маршрута № 15 от урочища Кулаковка до кругозора Ефремова.

Кругозор Ефремова находится в 3 км от поселка Красная Поляна, на маршруте выходного дня до поселка Медовеевки. На вершине горы Монашка обустроена смотровая площадка, или кругозор Ефремова — в честь ученого, почетного члена Русского географического общества. Здесь покоится его прах — Юрий Ефремов завещал похоронить себя на этом месте.

С высоты кругозора можно рассмотреть весь поселок Красная Поляна, отсюда открывается вид на массив Псеашхо, горы Перевальную и Аигба, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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