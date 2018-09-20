В Кавказском заповеднике леопард Артек поймал первого оленя

Хищник добыл молодого оленя и попал в объектив фотоловушки.

Благодаря спутниковому ошейнику специалисты могли дистанционно наблюдать присутствие Артека северо-западнее места выпуска с 7 по 9 сентября в течение 44 часов. Позже (12-14 сентября), когда зверь покинул территорию, мониторинговая группа выдвинулась на место, чтобы изучить следы пребывания леопарда на местности.

«В лесу, неподалеку от места выпуска, обнаружили первую крупную добычу Артека в дикой природе. Ею оказался олень-сеголеток», — рассказал директор регионального отделения «Российский Кавказ» WWF России Валерий Шмунк.

Первоначально нашли несколько ребер, однако позже в стороне обнаружили заднюю ногу оленя, закопанную землей и дерном, вероятно, медведем. Ни шкуры, ни других фрагментов добычи не обнаружено, сообщает пресс-служба WWF России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самца переднеазиатского леопарда Артека выпустили в дикую природу в августе.

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