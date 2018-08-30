В Кавказском заповеднике на приюте Фишт появился спутниковый интернет

Оборудование установили в рамках реализации плана заповедника по обеспечению устойчивой связью всех кордонов.

Установили земную спутниковую станцию приемо-передающей связи и солнечные батареи для увеличения мощности электроэнергии на кордоне.

Это обеспечит взаимодействие между смотрителями кордона, другими кордонами и управлением заповедника в Адлере. В случае необходимости туристы могут воспользоваться связью и передать сообщения своим родным.

В следующем году планируют расширить пользование интернетом уже для всех посетителей приюта, появится возможность отправлять сообщения и размещать фотографии и посты в социальных сетях.

Приют Фишт появился в 50-е годы XX века. В 1967 году на приюте построили первое каменное здание. На приюте оборудованы места для разбивки палаточных лагерей, организованы костровища, шатры со столами и лавочками, душ и спортивная площадка, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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