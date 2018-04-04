В Кавказском заповеднике началась акция «Марш парков — 2018»

Заповедник запустил несколько конкурсов, посвященных особо охраняемым природным территориям России.

В конкурсе «Мир заповедной природы» участие могут принять воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты, а также сотрудники учреждений образования и культуры, общественных организаций. Для этого нужно нарисовать плакат, демонстрирующей красоту Краснодарского края или Республики Адыгея, особенности заповедника, национального или природного парков или другой ценной природной территории. Плакат должен содержать девиз — короткое высказывание, посвященное решению конкретной проблемы на отдельной территории.

В литературном конкурсе «Легенда о леопарде» участие может принять любой, возрастных ограничений нет. В конкурсе экологических акций «Молодежь и природа — общее будущее» могут поучаствовать педагоги учреждений образования и культуры со своими воспитанниками. Отчет о проведении акции должен состоять из фото- или видеоматериала с текстовым описанием.

В рамках акции Кавказский заповедник планирует провести экологический десант на рекреационных объектах и эколого-туристических маршрутах.

Во время «Марша парков» заповедники, национальные парки и природоохранные организации проводят круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, тематические выставки, акции волонтерской помощи и сбор благотворительных средств в поддержку охраняемых территорий, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Подробнее с условиями конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте заповедника в разделе «Экопросвещение».

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