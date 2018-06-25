В Кавказском заповеднике начали учет медведей

Научные сотрудники заповедника пока что насчитали семь особей, в основном самцов.
Одна из учетных зон находится на горах Абаго и Атамаши. Кроме медведей специалисты посчитали туров, серн и оленей.
«Медведей оказалось семь, в основном — самцы. Те, кто помоложе, выясняли отношения, прогоняя один другого со своей территории. Те, кто постарше, забирались повыше к снежникам и большую часть дня спали», — сообщается на странице заповедника в Instagram.
Подробный отчет будет после окончательного сбора данных со всех учетных участков.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту