В Кавказском заповеднике насчитали 1 тыс. 840 особей благородного оленя

Учет охватил 19 участков заповедника.

Ученые подвели предварительные результаты учета. Численность ревущих оленей в заповеднике составила 671 особь, а общая численность популяции — 1 тыс. 840 особей.

Наиболее крупные скопления оленей зафиксированы в долинах Бамбачки, Умпырки, на Бурьянистом хребте, а также в урочище Мешок и на горе Армовка. Обнаружили скопления оленей в верховьях балки Кочерга, на склонах Ахцархвы в верховьях Глубокой, на горе Хаджибей, на Сенокосных полянах. Также оленей научные сотрудники заметили на склонах Атамажи и Тыбги.

«Неблагоприятная ситуация с оленем наблюдалась в верховьях Малой Лабы и Уруштена, а также на западной окраине заповедника на участке Хуко — Аутль. Меньше, чем в прошлом году, учтено оленей на хребте Пшекиш. При этом заметно увеличилось число оленей на склонах хребта Пастбище Абаго», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учет благородного оленя прошел с 25 сентября по 5 октября. Учет основан на подсчете ревущих самцов.

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