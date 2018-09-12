В Кавказском заповеднике насчитали 740 зубров

Ученые подвели итоги учета численности зубров в заповеднике в этом году.

Учет зубров провели с 19 по 26 июля на шести участках. Из-за непогоды данные получили только для одного участка — хребта Пшекиша, на остальных учет был проведен не полностью. Данные дополнили результатами, полученными в период проведения учета медведя.

Неполными остались данные по району горы Алоус, долине Ачипсты и верховьям рек Грустной и Аспидной.

Всего в заповеднике визуально учтено 740 зубров. Общая численность идентифицированной по возрасту части популяции составила 450 особей. Доля зубрят-сеголетков составляет 10,6%, доля зубрят прошлого года — 8%.

Ученые считают, что в популяции зубра произошли демографические изменения, которые привели к снижению рождаемости и замедлению высоких темпов прироста, наблюдаемых до 2016 года, когда доля телят-сеголетков составляла 13,4%, а доля зубрят прошлого года — 11,7%.

Всего численность популяции зубра оценили в 1 тыс. 100 особей, сообщает пресс-служба заповедника.

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