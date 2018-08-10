В Кавказском заповеднике нашли второе по высоте дерево в Европе

Пихту Нордмана заметили в долине реки Киши.

Завершилась экспедиция негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» по изучению состояния северной части объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ». Большая часть маршрута прошла по территории Кавказского заповедника.

В долине реки Киши участники экспедиции нашли пихту Нордмана высотой 60,5 м. Это второе по высоте дерево на территории Европы.

На хребте Буйном обнаружили третью по величине пихту Нордмана, высота которой 59,5 м. Также заметили остролистый клен 37 м в высоту. Возможно, это высочайший клен в Европе.

В долине реки Киши сделали еще одной открытие — нашли редкий вид древесного гриба, встречавшийся до этого только в восьми местах по всему миру, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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